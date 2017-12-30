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Donald Trump'tan İran'daki protestolara ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir" değerlendirmesini yaptı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:54
Donald Trump'tan İran'daki protestolara ilişkin açıklama

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullandı.

'TUTUKLAMALARI KINIYORUZ'

Donald Trump'ın açıklamasından kısa bir süre önce de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın kullandığı ifadelerle İran'daki protestolarla ilgili ABD'nin bakış açısını ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirmişti.

Nauert, "İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta devam ediyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentindeki gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görülmüştü. Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın başka şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:54
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