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Donald Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir açıklamada bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 15:53
Donald Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protesto gösterileriyle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekleyerek, bu kez daha sert bir açıklama yaptı. Trump, "İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti!" diyerek ülke rejimini hedef aldı.

Trump, "Başkan Obama'nın aptalca verdiği tüm paranın tamamı terörizme ve onların cebine gitti. Halkın yiyecek çok az şeyi var, enflasyon yüksek ve insan hakları yok. ABD sizi izliyor!" diye mesaj yazdı.

Dün yaptığı açıklamada da İran'ın, selefi Barack Obama yönetimiyle imzaladığı korkunç anlaşmaya rağmen her düzeyde başarısız olduğunu savunan Trump, "Büyük İran halkı yıllardır baskı altında. Gıda ve özgürlüğe aç. İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:53
  1. İran
  2. Donald Trump
  • yücelyücel32 dk önce
    Filistinlilerin hakları ne olacak Aşşağılık yaratık.
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