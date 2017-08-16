Donald Trump'tan flaş karar: Feshetti

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danışmanlar Konseyi'ni oluşturan Amerikan İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumunu sonlandırdığını duyurdu.

Trump, "İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumundaki işadamları ve kadınları üzerine baskı kurmaktansa, her ikisini de sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.

Bu kararından önce 8 üye ülkede hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarıyla ilişkili olarak Konseyden ayrılmıştı.

Amerikan iş dünyasının önde gelen isimlerinin Konseyden ayrılmasında, Trump'ın hafta sonunda Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan ırkçı grupları sorumlu tutmayarak, her iki tarafı da kınaması belirleyici olmuştu.

Pazartesiden bu yana istifa kararı alan iş dünyası temsilcileri arasında teknoloji devi Intel'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Brian Krzanich, spor ürünleri firması Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank, ilaç üreticisi Merck'in CEO'su Kenneth Frazier, 3M'in CEO'su Inge Thulin gibi ünlü isimlerde yer alıyordu.

Trump, dün New York'ta düzenlediği basın toplantısında ise Danışmanlar Konseyinden ayrılan iş dünyası temsilcilerini eleştirmişti.

Konseyden ayrıldığını açıklayan şirket yöneticilerinin, ürünlerini ABD dışında üretmenin utancı nedeniyle bu kararı aldığını savunan Trump, ayrıca sosyal medya hesabından, "Konseyden ayrılan her CEO'nun yerine getirebileceğim çok kişi var. Tribünlere oynayanlar devam etmemeliydi. İstihdam!" mesajını paylaşmıştı.

DANIŞMANLAR KONSEYİNİ SONLANDIRAN SÜRECİN BAŞLANGICI

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş ve karşı grupların protesto gösterileri sırasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Kente olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.

Irkçı ve Nazi yanlılarının yürüyüşünü protesto eden karşı grupları "şiddet yanlısı" olarak tanımlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup, diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.