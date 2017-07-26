Donald Trump'tan FED ve Yellen açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için birkaç kişiyi değerlendirdiğini belirterek, mevcut Fed BaşkanıJanet Yellen'in ve Başekonomi DanışmanıGary Cohn'un bu isimler arasında yer aldığını söyledi.

"YELLEN'IN DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASINDAN MEMNUNUM"

Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, Fed Başkanı Yellen'i ikinci başkanlık dönemi için atayabileceğini kaydetti.

"Yellen'in davranış biçimini beğeniyorum. Çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum" ifadelerini kullanan Trump, Yellen'in düşük faiz politikasından da memnun olduğunu dile getirdi.

"ADAYLARDAN BİRİ KESİNLİKLE YELLEN"

Trump, Yellen'in ilk başkanlık döneminin Şubat 2018'de dolmasının ardından yerine kimin geçeceği sorusu üzerine, "Yellen kesinlikle adaylardan biri." dedi.

2-3 ADAY DAHA VAR! BİRİSİ GARY COHN

Bununla birlikte aday listesinde 2-3 ismin daha bulunduğunu ifade eden Trump, mülakatta yanında bulunan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn'un bunlardan biri olduğunu teyit etti.

Trump, "Gary'i uzun süredir tanıyorum ancak birlikte çalışarak O'na büyük saygı duymaya başladım. Gary, kesinlikle listede." diye konuştu.

"GARY FED BAŞKANLIĞI'NA SICAK BAKMIYOR" SÖYLENTİSİ

Öte yandan Trump'ın "Cohn'un şu anki pozisyonunu sevdiğini" söylemesi, Cohn'un Fed başkanlığına sıcak bakmadığı spekülasyonlarına neden oldu.

Fed Başkanlığı için aday listesinde yer alan diğer isimleri açıklamayan Trump, karar vermek için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.

TRUMP DAHA ÖNCE YELLEN İÇİN "MUHTEMELEN YENİDEN ADAY GÖSTERMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump, başkan seçilmeden önce Yellen'in ilk dört yıllık görev süresi 3 Şubat 2018'de dolduğunda muhtemelen yeniden aday göstermeyeceğini söylemişti.