Donald Trump'tan Fas Kralına Kudüs mesajı

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre Trump, Fas Kralı'na cevaben gönderdiği mesajında, Kudüs'ün Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini mensupları için taşıdığı önem konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Mesajında, İsrail ile Filistinliler arasında daimi barış anlamasının sağlanmasını istediğini ve iki devletli çözümü desteklediğini ifade eden Trump Fas Kralı'nın, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki öncü rolünden de övgüyle bahsetti.

Fas Kralı 6. Muhammed, 5 Aralık 2017'de Trump'a gönderdiği mesajında, ABD'nin, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması planından Arap ve İslam dünyasının derin endişe duyduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump da bir gün sonra 6 Aralık'da yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.