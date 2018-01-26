Donald Trump'tan çok çarpıcı dolar yorumu

Trump, Mnuchin'in sözlerinin yanlış yorumlandığını ve doların giderek güçleneceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "Dolardaki zayıflık ABD dış ticareti için olumlu" sözleri dolar endeksini 3 yılın en düşük seviyesine çekmişti.

Bunun üzerine dün akşam Davos Zirvesi'nde CNBC'ye konuşan Trump, "Dolar giderek güçlü ve daha güçlü hale gelecek. Ben de güçlü bir dolar görmek istiyorum. Bizim ülkemiz ekonomik olarak tekrar çok güçlü hale geliyor." dedi.

Trump, başkanlığı süresince doların giderek güçleneceğini belirtirken, Mnuchin'in sözlerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Trump'ın sözlerinin ardından dolar yeniden değer kazanmaya başladı. Euro/dolar paritesi 1.25 TL seviyesinin üzerinden dönerken, 1.23'lü rakamlara kadar geriledi. Euro/dolar sabah saat 07.45 itibariyle 1.2423 seviyesinde hareket ediyor.

Doların yurtdışında değer kazanmasına paralel içeride de dolar 3.73'lü seviyelerden bu sabah 3.75 TL'nin üzerine çıktı.