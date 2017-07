Donald Trump'tan Çin'e Kore mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Kuzey Kore ile ilgili yeni bir mesaj yayınladı. Çin'in ilk çeyrekte Kuzey Kore ile olan ticaretindeki artışa dikkat çeken Trump, Çin'in kendileri ile birlikte çalışmadığını öne sürdü.

Trump mesajında, "Çin ile Kuzey Kore arasındaki ticaret yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 büyüdü. Bizimle çalışan Çin için çok şey var - ama biz bunu denemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!