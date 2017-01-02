Donald Trump'tan bilgisayar itirafı

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi resmen Obama'dan devralacak. Miami'de verdiği yılbaşı partisinde basın mensuplarıyla sohbet eden Trump, siber güvenlik konusunda fazlasıyla yorumda bulundu. Trump “Ne söylenirse söylensin, hiçbir bilgisayarın güvenli olduğuna inanmıyorum." açıklamasında bulunurken, güvenliğin sağlanması için işlerin eski usulle halledilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Bu bilgisayarlar konusunda ilk açıklaması değil



Trump daha önce de bilgisayarlar konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Trump, bilgisayarların insanların hayatını daha karmaşık hale getirdiğini söylemişti. Trump ayrıca bilgisayar çağının nereye gittiğinin kestirilemez hale geldiğini savunarak “Hıza ve bir sürü şeye sahibiz. Ancak ihtiyacınız olan cinsten bir güvenliğe sahip olduğunuzdan emin değilim." ifadelerini kullanmıştı.



Kampanya boyunca ofisinde bilgisayar kullanmamıştı



Donald Trump ABD seçimleri boyunca ofisinde bilgisayar kullanmıyordu ama aktif bir Twitter kullanıcısı olduğunu söylemek mümkün. Seçim kampanyası sırasında ofisinde dizüstü bilgisayar kullanmayan Trump, Reddit AMA seansı sırasında tek elle klavyenin tuşlarına basarken görülmüştü. Bu da Trump'ın bilgisayarlar ile arasının çok iyi olmadığı yorumlarına neden olmuştu. Trump ABD'nin “daha iyi siber yapması" gerektiğini savunmuş, Bill Gates'e de interneti kapatması için çağrıda bulunmuştu.



Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin ABD merkezli olduğunu, dünyanın en büyük işletim sistemi olan Windows'ın ABD merkezli Microsoft ürünü olduğunu hatırlarsak; Trump'ın bilgisayarlar konusundaki yorumlarının bazıları için doğru bulunsa da çok ilginç bulunacağı ve eleştiri alacağı açık.