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Donald Trump'tan Amazon açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump gün geçmiyor ki yeni bir sansasyona imza atmasın. Bu kez Trump'ın hedefinde dünya devi Amazon var

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:31
Donald Trump'tan Amazon açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amazon, vergisini ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD çapında kasabalar, şehirler ve eyaletler zarar görüyor ve bir sürü insan işinden oluyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın bu açıklamaları ardından Amazon hisseleri piyasalar açılmadan önceki erken işlemlerde yüzde 1.2 düştü.

İSTİHDAMI TEHDİT EDİYOR

Dağıtımdan sevkiyata yaptığı inovasyonlarla gündemde kalmaya devam eden e-ticaret devi  Amazon, insanlık tarihinde 1 trilyon dolarlık değere ulaşmaya en yakın şirket.

Ancak uzmanlar bu büyümenin bir bedelinin olacağı uyarısında da bulunuyor. New York Üniversitesi profesörü Anindya Ghose daha önce Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Bu denli bir büyüme durumunda birçok insan işinden olabilir. Amazon fiziksel mağazalarda tüketicilerin insanlarla uğraşmasını istemiyor.” demişti.

Amazon Go adıyla ABD'nin Seattle eyaletinde denenmeye başlayan yeni sistemde, müşteriler ihtiyaç duydukları ürünleri alarak herhangi bir işlem yapmadan çıkabiliyor. Bu da iş gücüne olan ihtiyacı azaltıyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:31
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