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Donald Trump'ın yıllar önce attığı ilginç tweet!

Trump'ın ABD Başkanı olmadığı dönemde bugün Arabistan'da tutuklanan Suudi Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud hakkında attığı tweet ortaya çıktı.

05 Kasım 2017 Pazar 14:51
Donald Trump'ın yıllar önce attığı ilginç tweet!

Suudi Arabistan'da Kral Salman ve veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından kurulan Muhammed bin Salman tarafından yönetilen Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kapsamında tutuklanan Suudi Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud, 2015 yılının Aralık ayında dönemin ABD Başkan aday adayı Donald Trump'a attığı tweet ortaya çıktı.

El Velid, "Sen yalnızca GOP (Cumhuriyetçi Parti) için değil tüm Amerika Birleşik Devletleri için yüz karasısın. Asla kazanamayacağın ABD Başkanlık yarışından çekil." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP: TALLAL BABASININ PARASIYLA ABD'Lİ POLİTİKACILARI KONTROL ETMEK İSTİYOR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Başkan olmadığı dönemde bugün tutuklanan Suudi Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud hakkında tweet atmıştı.

Tweette Trump, "Sersem Prens Tallal, bizim Amerika Birleşik Devletleri politikacılarını babasının parasıyla kontrol etmek istiyor. Seçildiğim zaman bunu yapamazsın." ifadelerini kullanmıştı. 

O dönemde Donald Trump, göçmen ya da turist olarak ülkeye girmek isteyen Müslümanların alınmaması çağrısı yapmış, Trump'a kısa sürede ABD'deki Müslümanlar, Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler içinden de tepki yağmaya başlamıştı.  Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ise, köleliğin kaldırılışının 150. yıl dönümü sebebiyle yaptığı konuşmada, ABD'de Müslümanların hedef gösterilmesine atıfta bulunarak, "Eğer dar kafalılığın herhangi bir şekline takılıp kalırsak, geçmişte gösterdiğimiz çabalara ihanet etmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 14:51
  1. Suudi Arabistan
  2. Kral Salman
  3. Prens Muhammed bin Salman
  4. ABD
  5. Donald Trump
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