Donald Trump'ın yerini dolduramadı!

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Türkiye’de “Çırak” adıyla yayınlanan, ABD’de Donald Trump’ın “Kovuldun” sözüyle özdeşleşen “Apprentice” programı, “Celebrity Apprentice” adıyla yeniden yayınlanmaya başladı.

Önde gelen iş insanları ve CEO’ların yanında çıraklık yapma olanağı sağlayan reality şov programının yeni sunucusu Hollywood’un ünlü aktörü Arnold Schwarzenegger oldu. Ancak programın yenilenmiş halinin seyircilerin eskisi kadar ilgisini çekmeyeceği düşünülüyor.

YÜZDE 44 DÜŞTÜ

Time’ın Haberine göre, Amerikan NBC kanalında önceki gün yayınlanan programın iki saat süren ilk bölümü, 4,9 milyon izleyiciyle 1,3 reyting aldı.Bu rakam, programın 2015 yılındaki izlenme oranlarına göre yüzde 44’lük bir düşüşe işaret ediyor. Programla aynı saatlerde ABC kanalında yayınlanan ‘The Bachelor’ dizisinin ilk bölümü ise 6,6 milyon kişi tarafından izlendi ve 2,1 reyting aldı.

Reyting rakamlarının düşme nedeni olarak bazı Trump eleştirmenlerinin, başkanın programının devamı niteliğindeki şovu izlemeyi bırakacaklarını açıklaması gösteriliyor. Program boykotunun sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere yayıldığına inanılıyor.

Başka bir görüşe göre, Trump’ın kendisi reytingleri yükseltme yetisine sahip olduğundan, onun sunuculuğunda izlenme oranları daha yüksekti.

LİMUZİNİN YERİNİ CİP ALDI

NBC kanalı, Schwarzenegger’li programın formatında bazı yeniliklere gitti. Bunlardan biri, programın New York’tan Los Angeles’a taşınması, diğeri de Trump’ın limuzininin yerini ünlü oyuncunun cipinin alması oldu.

Programda göze çarpan bir başka değişiklik de Trump ile özdeşleşen “You’re fired” (Kovuldun) sözü yerine, Terminatör filmi yıldızının “You’re terminated” (İşine son verildi) sözünü kullanması oldu.