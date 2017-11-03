Donald Trump'ın Twitter hesabı 11 dakikalığına silindi

ABD Başkanı Donald Trump'a ait @realdonaldtrump isimli Twitter hesabına yaklaşık 11 dakika boyunca ulaşılamadı. Olay, ABD saatiyle akşam saat 7 (Doğu zaman dilimi) sularında gerçekleşirken, Twitter kullanıcıları Trump'ın hesabına girmek istediğinde "üzgünüz, bu sayfa mevcut değil" hatasıyla karşılaştı.

Mart 2009'da Twitter'a katılan Donald Trump'ın 41 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Olaydan, ABD'nin resmi başkanlık hesabı olan @POTUS etkilenmezken işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Twitter tarafından yapılan ilk açıklamada Trump'ın hesabının yanlışlıkla ve bir çalışanın hatası sonucu kapandığı belirtildi.

11 dakika boyunca kapalı kalan hesabın yeniden aktif hâle getirildiği açıklanırken, böyle bir hadisenin bir daha gerçekleşmesini engellemek için konunun araştırıldığı belirtildi.

2 saat sonra açıklamasını güncelleyen Twitter, hesabın kısa süreliğine de kapatılmasının arkasındaki sebebin işteki son gününü geçiren bir müşteri destek hizmetleri personeli olduğunu belirtti. Sosyal medya kuruluşu tam bir iç soruşturma başlattığını da kaydetti.

41 milyonun üzerinde takipçisi olan Donald Trump aktif bir Twitter kullanıcısı olmasının yanı sıra neden olduğu bazı polemiklerle de biliniyor. Sık sık takipçi bloklayan Trump hakkında bir grup daha önce bunun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava da açmıştı.

Davanın gerekçesi ise Twitter'ın anayasa kapsamında kamusal bir alan olduğu ve Başkan Trump'ın @realDonaldTrump hesabını resmi duyurular için kullanması dolayısıyla attığı Twitter mesajlarının herkes tarafından görülebilmesi gerekliliği üzerine kuruluydu.