Donald Trump'ın özel temsilcisi Tel Aviv'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mescid-i Aksa konusunda yaşanan krizin çözüm yolları ile Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği kompleksinde yaşanan olayı görüştüğü bildirildi.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, Netanyahu ile Greenblatt Tel Aviv'de, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın da hazır bulunduğu bir görüşme gerçekleştirdi. Habere göre, Greenblatt Netanyahu ile Aksa'nın giriş kapılarına konulan metal arama dedektörleri ile Ürdün'deki büyükelçilikte yaşanan olayı değerlendirdi.

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne ait komplekste pazar günü gerçekleşen olayda 2 Ürdünlü ölmüş, bir İsrailli yaralanmıştı.