Donald Trump'ın olay adamı tekrar Rakka'da!

Suriye'nin'nin Rakka kentini DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyon devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk başkanlığında bir heyet, Rakka yakınlarındaki Ayn İsa kasabasında Rakka sivil meclisi ile bir araya geldi.

KOALİSYON KOMUTANI EŞLİK ETTİ



Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett MCGurk'a Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyarette DEAŞ'a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutan Yardımcısı Robert Jones'te eşlik etti.

OPERASYON SONRASI GÖRÜŞÜLDÜ

Rakka yakınlarındaki Ayn İsa kasabasında yapılan görüşmenin Rakka sivil meclisinin talebi üzerine yapıldığı belirtilirken, görüşmelerde McGurk'un bölgedeki bazı aşiret liderleri ile de görüştüğü belirtildi. Toplantıda Rakka'da süren operasyon ve operasyon sonrası yapılacak alt yapı çalışmaları ile kentte yapılacak olan yardımların ele alındığı ifade edildi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI

Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği "Trump Yönetimi'nin Terörle Mücadele Politikasının Değerlendirmesi" başlıklı panelde konuşan McGurk, İdlib'in Türkiye'nin yanıbaşında olması dolayısıyla El-Kaide'nin barınma yeri olduğunu ve Türklerin buna müsamma gösterdiği saçmalığında bulunmuştu.