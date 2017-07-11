Donald Trump'ın oğluna mail: Yardım etmek istiyorlar

Dün, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın diğer başkan adayı olan Hillary Clinton ile ilgili zarar verici bilgi almak için Rus bir avukatla buluştuğunu yazan The New York Times, bugün de Trump Junior'a buluşma öncesinde Rus hükümetinin babasının başkan seçilmesine yardımcı olabileceğinin söylendiğini öne sürdü.

AVUKATIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Gazetede yer alan haberde, yayıncı Rob Goldstone'un geçtiğimiz yıl Donald Trump Jr'a bir mail göndererek, Trump kampanyasına destek olmak isteyen Rus hükümetinin Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgiye sahip olduğunu söyledi. Bunun üzerine Donald Trump Jr, New York'taki Trump Tower'de Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile 20-30 dakika süren bir görüşme yaptı.

Donald Trump Jr, Rus avukatla 9 Haziran 2016 günü görüştüğünü doğruladı ancak Rus avukatın kendisine herhangi anlamlı bir bilgi vermediğini söyledi. Trump'ın damadı Jared Kushner ve kampanya yöneticisi Paul Manafort da görüşme de bulundu.

Pazartesi günü NY Times'ın ilk haberinden sonra Twitter'dan bir açıklama yapan Trump Jr, "Şüphesiz, bir seçim kampanyasında rakibi hakkında bilgi toplamak için toplantı yapan ilk kişi benim." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin ve Beyaz Saray, politik müdahale iddialarını reddetti. Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın toplantının farkında olmadığını ve katılmadığını söyledi.

AVUKATTAN YALANLAMA

Habere konu olan Rus avukat Veselnitskaya da Kremlin için çalıştığı iddialarını yalanladı.

ABD'de FBI ve Kongre, bir süredir geçtiğimiz yıl yapılan seçimlere müdahale iddialarını araştırıyor. Araştırmalar, Trump'ın ekibinden isimlerin sonucu belirlemek için Rus hükümetiyle gizlice anlaşıp anlaşmadığı yönünde gelişiyor.

Donald Trump Jr ile Rus avukatın buluşması, Trump'ın yakın çevresinden birinin, bir Rus vatandaşı ile kanıtlanan ilk görüşmesi olması nedeniyle önem taşıyor.