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Donald Trump'ın oğlu ve damadı Kongre'de ifade verecek

Rusya'nın seçimlerde parmağı olup olmadığını araştıran ABD makamları, Başkan Trump'ın oğlu Trump Jr ile damadı ve danışmanı Kushner'i sorgulayacak.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:38
Donald Trump'ın oğlu ve damadı Kongre'de ifade verecek

Aylardır Trump yönetiminin Rusya ilişkilerini didikleyen ABD Kongresi, bu kez Başkan Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in ifadesine başvuracak.

Resmi açıklamaya göre, Trump'ın oğlu ile eski kampanya menajeri Paul Manafort'un 26 Temmuz Çarşamba günü komite önüne çıkacak.

Trump Jr, Haziran 2016'da Hillary Clinton hakkında bazı bilgiler almak amacıyla Rus bir avukatla görüştüğünü kabul etmişti. Kampanya menajeri Manafort da aynı toplantıdaydı.

Senatörlerin kameralar önünde ikiliye hayli zor sorular sorması bekleniyor. İfade halka açık alınacak.

Trump Jr. ile Rus avukat Natalia Veselnitskaya arasındaki gizli görüşme, ABD'yi neredeyse bir aydır çalkalıyor. Buluşmayı önce inkar eden ardından kendisi Twitter hesabından açıklayan Trump Jr., babasına herhangi bir bilgi vermediğini de televizyonda söylemişti.

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner de ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin karşısına çıkacak. Kushner'in ifadesinin kapalı oturumda alınması bekleniyor.

Amerikan medyası, Kushner'in sahibi olduğu şirketlerin Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller tarafından incelendiğini yazıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım 2016'daki tarihi seçim zaferinden bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulabilmiş değil.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:38
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