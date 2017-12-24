Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Donald Trump'ın mülteci programına yargı engeli geldi!

Seattle Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Robart, Trump’ın 11 ülkeden gelen mülteci kabullerine yönelik aldığı durdurma kararını kısmen askıya aldığını bildirdi.

24 Aralık 2017 Pazar 09:58
Donald Trump'ın mülteci programına yargı engeli geldi!

Washington Eyaleti Seattle Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı, ABD Başkanı Trump’ın 24 Ekim’de 11 ülkeden gelen mülteci kabullerine yönelik aldığı durdurma kararını kısmen askıya aldı.

Seattle Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı James Robart’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın 24 Ekim’de 11 ülkeden gelen mülteci kabullerine yönelik aldığı durdurma kararını kısmen askıya aldığı bildirildi.

"İŞLEMLER ASKIYA ALINAMAZ"

Yargıç Robart, aralarında Mısır, İran, Irak, Libya, Mali, Somali, Sudan, Güney Sudan, Suriye, YemenYargıç  ve Kuzey Kore’nin bulunduğu 11 ülkeden gelen mültecilerin ABD’ye karşı iyi niyetleri söz konusu olduğu sürece işlemlerinin askıya alınamayacağına ve güvenlik incelemeleri devam ederken başvuru ve kabullerinin işleme konulması gerektiğine hükmetti.

YARGIÇ, MÜLTECİ PROGRAMININ TEKRAR BAŞLATILMASINA HÜKMETTİ

Robart ayrıca Trump yönetiminin durdurduğu mültecilerinin aile bireylerinin de mülteciler üzerinden ülkeye gelmesini sağlayan programın tekrar başlatılmasına hükmetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre söz konusu ülkelerden kabul edilen mülteciler, ABD’ye kabul edilen mültecilerin toplamının yüzde 40’ına tekabül ederken 2015 yılında aile bireyleri üzerinden ABD’ye kabul edilen mülteci sayısının ise yaklaşık 2 bin olduğu ifade ediliyor.

Davacı mülteciler ve mültecileri destekleyen sivil örgütler yönetimin mülteci programını askıya almasının ABD anayasasını ihlal ettiğini savunmuştu.

Yargıç Robart Trump’ın korkulu rüyası

Cumhuriyetçi olan eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından atanmış olan Yargıç Robart, Trump’ın başkanlığının ilk haftasında imzaladığı ve çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına ABD seyahat yasağı getiren kararnamesini askıya alan ilk yargıçtı.

Robart daha sonra Trump yönetiminin kararnamede yaptığı değişikliklere rağmen Trump’ın seyahat ve vize engeli uygulayan kararnamelerini iki kez daha reddetti.

Trump, Twitter hesabı üzerinden Robart’ın kararını Yüksek Mahkemeye taşıyacağını ifade ederken yargıcı “sözde yargıç”, verdiği kararı ise “gülünç” olarak nitelemişti.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 09:58
  1. abd
  2. washington
  3. trump
  4. mülteci programı
  5. yargı engeli
  6. Seattle Bölge Mahkemesi
  7. Federal yargıç
  8. James Robart
  9. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK açıklaması
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK..
    2. Aykut Kocaman'dan Fatih Terim yanıtı
    3. Terim'den yeni kamp kararı!
    4. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    5. Amerika'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı:..
    6. Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi! Fikret..
    7. Trump, ümmeti uyandırdı
    8. Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken..
    9. Real Madrid havlu attı... Puan farkı..
    10. Trabzon'dan Bakan Albayrak ve Süleyman..
    11. 695 sayılı KHK ile Diyanet'ten ihraç..
    12. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!
    13. Spot piyasada elektrik fiyatları düştü
    14. Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava..
    15. AK Parti anket yaptırdı, işte çarpıcı..
    16. Yeni işler yapma vakti geldi
    17. Kanal İstanbul’da geri sayım
    18. Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı:..
    19. Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1..
    20. Mağazaları nef’e saatte 28 milyon lira..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...