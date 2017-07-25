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Donald Trump'ın konuşmasına damga vuran kadın

ABD Başkanı Donald Trump, kendinden önceki başkan Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortasının iptaliyle ilgili yapılacak oylama öncesi Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Ancak konuşma sırasında kimse Trump'ın arkasındaki gizemli tuhaf kaşlı kadına bakmaktan başkanı dinleyemedi.

25 Temmuz 2017 Salı 11:37
Donald Trump'ın konuşmasına damga vuran kadın

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Obamacare' yani Barack Obama'nın başkanlık döneminde gerçekleştirdiği sağlık sigortası ile ilgili konuşması gölgede kaldı.

ABD Başkanı Trump Obamacare'in ülkenin sağlık sistemini çökerttiğini savunurken, gözler hep Trump'ın arkasında bekleyen sıradışı kaşları olan bir kadındaydı. Kadın konuşma boyunca boynu haifi yana bükük bir şekilde üzgün bir ifadeyle Trump'ı dinledi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda kadına "Bu kaşların yeniden yapılması lazım" gibi yorumlar yapıldı. Gizemli kadının kim olduğunu bilense yok. Ancak bazı tahminler yürütülüyor. İddiaya göre kadın Obama'nın sağlık sigortasının Amerikan kadınına verdiği zararı sembolize etmek için oradaydı. 

Barack Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortası yasasının ülkenin sağlık sistemini çökerttiğini iddia eden Donald Trump, "Tıbbın ilk  kuralı 'zarar vermemektir' ancak Obamacare yalanlarıyla ülke genelinde birçok aileye acıdan başka birşey getirmedi" dedi.
  
Cumhuriyetçi Partinin son 7 yıldır Obamacare'in iptali için  çalıştığını anımsatan Trump, "Kasım 2016 seçimlerinde yarışan her Cumhuriyetçi temsilcinin, Obamacare mağduru seçmenlere onları bu felaketten acilen kurtarma sözü" verdiğini söyledi.

Mitch McConnell liderliğindeki Cumhuriyetçi senatörlerin, genel kurula yarın getirmeyi planladığı ORRA tasarısının kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyaç olacak.
 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 11:37
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