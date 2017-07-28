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Donald Trump'ın iPhone hayali gerçek oluyor

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Tayvan merkezli Foxconn ABD'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu açıklama, Apple'ın Trump'ın da defalarca istediği üzere üretimi yeniden ABD'ye taşıması isteği için atılmış ilk adım olarak görülüyor. Ancak bu yatırım uzun vadede ABD'ye pahalıya mal olabilir.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:41
Donald Trump'ın iPhone hayali gerçek oluyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sürecindeki iddialı açıklamalarından biri de Apple'ın, Çin yerine ABD’de üretilmesini sağlayacağıydı.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Tayvan merkezli Foxconn'un adımı ile Trump bu hayaline bir adım daha yaklaştı.

NTV'de yer alan habere göre; ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Tayvan merkezli Foxconn ABD'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Firma Wisconsin'de LCD panelleri üretecek bir fabrika kuracağını duyurdu. Foxconn İlk etapta ABD'de 3 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Peki Apple'ın ABD'de üretilmesi ürünlerin fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Trump’un söz konusu açıklamalarının ardından Apple, üretici firmadan da üretimi ABD’ye taşımanın olası maliyetlerine dair bir rapor istemişti.

Asya piyasalarıyla ilgili haberler veren “Nikkei Asian Review” adlı ekonomi portalı, kesin rakamları açıklamamakla birlikte, Foxconn’un hesaplamasından çıkan sonucu şöyle özetlemişti:

  • "iPhone’ların ABD’de üretilmesi durumunda, maliyette iki kattan fazla artış olacak.”

New York Syracuse Üniversitesi'nden Prof. Jason Dedrick, üretimin ABD'ye kaydırılması durumunda özellikle işçi ücretlerinin büyük bir maliyet artışına neden olacağını söylüyor.

İletişim teknolojilerinin küreselleşmesi konusunda araştırmalar yapan Prof. Dedrick, üretim tesislerinin nakil masraflarının da yüksek olacağına dikkat çekiyor ve ekliyor:

  • Eğer kullanılan parçacıklar yurtdışında üretilmeye devam edilip, sadece montaj işlemi ABD’de yapılırsa, bu yaklaşık 30-40 dolarlık bir maliyet artışı anlamına gelir. Ancak tüm parçaların ABD'de üretilip monte edilmesi durumunda, her bir iPhone için ek maliyet artışı 80-90 doları bulacaktır.

Prof. Dedrick’e göre, bu durumda Apple’ın önünde iki seçenek olacak: Ya kâr marjını düşük tutup iPhone’ları aynı fiyata satmaya devam edecek -ki bu pek gerçekçi olmaz- ya da maliyet artışını doğrudan tüketiciye yansıtacak.

Bu durumda iPhone 7’nin fiyatı da en az 730-740 dolara çıkacak. Bu durumda Apple, rakipleri karşısında büyük bir fiyat dezavantajı yaşamış olacak.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:41
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