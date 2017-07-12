Donald Trump'ın etrafını bir anda sardılar: Beyaz Saray'da ilginç anlar
ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'teki kabulü sırasında kaydedilen bir fotoğraf, sosyal medyada ABD'nin gündemi oldu. Misafirleri Trump'ın etrafını bir anda sarıyor ve dua ediyor.12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:33
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Hıristiyan din adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda ilginç anlar yaşandı.
Başkan Trump'ı ziyaret eden Rodney Howard-Browne, Evangelik din adamlarının Trump'ın etrafını çevirerek dua ettikleri bir fotoğraf yayınladı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de fotoğrafta yer aldığı görülüyor. Fotoğraf yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.