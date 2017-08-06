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Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanına Türkiye soruşturması

Flynn'in, Trump'ın seçim kampanyasının son ayında Türk hükümetinden gizlice para alıp almadığıyla ilgili tanıkların ifadeleri alındı.

06 Ağustos 2017 Pazar 15:05
Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanına Türkiye soruşturması

ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Türkiye bağlantısını da mercek altına aldı.

Amerikan New York Times'ın haberine göre soruşturmayı yürüten ekip, Beyaz Saray'dan Flynn'le ilgili belgeleri istedi. 

Gazeteye bilgi veren bir yetkili bunun resmi bir talep olmadığını ancak Mueller'in ekibinin Beyaz Saray'dan bilinen ilk talebi olduğunu belirtti. 

Soruşturma kapsamında Flynn'in Türkiye bağlantısı da mercek altına alındı. Flynn'in, Trump'ın seçim kampanyasının son ayında Türk hükümetinden gizlice para alıp almadığıyla ilgili tanıkların ifadeleri alındı.

Flynn 8 Kasım'da The Hill gazetesinde yayımlanan köşe yazısında Türkiye'nin Amerikan dış politikasının öncelikleri arasında yer alması gerektiğini belirterek ülkesinin Fethullah Gülen'e "güvenli bir liman" sağlanmaması gerektiğini savunmuştu.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 15:05
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