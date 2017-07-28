Donald Trump'ın ekibinde ağır küfürlü kavga! ABD çalkalanıyor

ABD, Beyaz Saray yeni İletişim Direktörü Anthony Scaramucci'nin Başkan Donald Trump'ın yakın ekibine ettiği ağır küfürlerle çalkalanıyor.

The New Yorker dergisi muhabiri Ryan Lizza ile telefonda konuşan Scaramucci, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Reince Priebus için 'paranoyak şizofren' dedi.

Priebus'un yakında istifa edeceğini savunan Scaramucci, Trump'a Özel Kalem Müdürü'nün Başkan aleyhinde bir kampanya başlatmasını beklediğini söylediğini de belirtti.

Hızını alamayan Scaramucci, Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon'a cinsel içerikli ağır küfürler savurdu. Yeni İletişim Direktörü, "Ben Steve Bannon değilim, .... .... yalamıyorum. Ülkeme hizmet için buradayım" dedi.

Scaramucci, haberin yayınlanmasının ardından attığı Twitter mesajında 'renkli bir lisan' kullandığı için üzgün olduğunu söyledi. Bu sözleri sarf ettiğini ise inkar etmedi.

Telefon mülakatına The New Yorker'ın web sitesinde yer veren muhabir Rizza, söz konusu görüşmenin Scaramucci'nin bir akşam kimlerle birlikte yemek yediğini yayınlamasının ardından yeni sözcünün tepki göstermek için kendisini telefonla araması üzerine yapıldığını aktardı.

Wall Street yöneticisi olan Scaramucci, geçen hafta içerisinde Beyaz Saray iletişim direktörlüğü görevine atanmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre önce eski Sözcü Sean Spicer istifasını sunmuştu.

Ağustos ayında görevine fiilen başlaması beklenen Scaramucci atanır atanmaz Beyaz Saray'dan son dönemde dışarıya bilgi sızdıranların kimliğinin ortaya çıkarılması için kolları sıvadı.

Yeni iletişim direktörü, atamasının ardından verdiği mülakatlarda Özel Kalem Müdürü Priebus'un basına bilgi sızdıranlardan biri olabileceğini ima etmişti.

Taraflar arasındaki gerilim ilk olarak Çarşamba akşamı Scaramucci'nin attığı Twitter mesajıyla gün yüzüne çıkmıştı. Scaramucci, devletin mal beyanının kamuoyuna açıklanmadan sızdırıldığını yazmış ve mesajında Priebus'un Twitter hesabından da bahsetmişti.

Kaynak: BBC Türkçe