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Donald Trump'ın çocukluk evi kiralık!

ABD Başkanı Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, Airbnb sitesi üzerinden gecelik 777 dolara kiralanabilecek. Kiracıları Donald Trump'ın dev karton maketi karşılayacak.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:40
Donald Trump'ın çocukluk evi kiralık!

Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden iki ay sonra 2.14 milyon dolara satılan ev için, Airbnb'de ilan verildi.

'EŞSİZ BİR FIRSAT'

ABD merkezli ev ve oda kiralama sitesi Airbnb'de verilen ilana göre, New York'un Queens bölgesinde yer alan müstakil evde 20 kişi kalabiliyor. Airbnb'de verilen ilanda, görevdeki ABD başkanının evinde birkaç gün kalmanın "eşsiz bir fırsat" olduğu belirtiliyor.

Ancak ilanın Trump ya da Beyaz Saray'la herhangi bir bağlantısı yok. Trump'ın yaşadığı günlerden bu yana evin fazla değişmediği ifade ediliyor.Mobilyalar, "Trump orada halen yaşıyormuş gibi", onun zevkleri düşünelerek seçilmiş. Beş yatak odası ve üç tuvaletten oluşan ev, metroya yürüyüş mesafesinde.

İlana göre, Trump'ın gerçek insan boyutundaki maketi "Gece geç saatlerde Fox News kanalını izlerken harika bir refakatçi". Fox News Trump'a en yakın ABD'li televizyon kanallarından biri olarak görülüyor. Ev, Trump'ın babası Fred Trump tarafından 1940 yılında inşa edildi.

Donald Trump, doğum belgesinde kayıtlı olan bu evde dört yaşına kadar yaşadı. Daha sonra aile, yakınlardaki daha büyük bir köşke taşındı. Trump geçen yıl Eylül ayında ABD'li komedyen Jimmy Fallon'un televizyon programına çıkmış, evi yeniden satın almak istediğini söylemişti.Ancak Mart ayında ev, 2.14 milyon dolara başka bir zengin emlak müteahhidine gitti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:40
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