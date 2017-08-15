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Donald Trump`ın bu kararı ticaret savaşı başlatabilir

Trump`ın son kararnamesi Çin`i hedef aldı.

15 Ağustos 2017 Salı 09:12
Donald Trump`ın bu kararı ticaret savaşı başlatabilir

Beyaz Saray'daki ilk günlerinde Çin'i "manipülasyonun büyük şampiyonu" olmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra Kuzey Kore konusundaki işbirliği nedeniyle geri adım attıktan sonra yeniden yön değiştiriyor.

Trump, ticaret ofisine Çin’in Amerika’dan fikri mülkiyet hırsızlığı yapıp yapmadığını inceleme talimatı veren kararnameyi imzaladı ve "Bu büyük bir adım ve bu daha başlangıç" dedi.

Kararname ile birlikte ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'a Çin’in Amerika’dan teknoloji ve fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığına dair iddiaları araştırma görevi verildi.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise kararname imzalanmadan hemen önce, “Bir ticaret savaşının hiçbir geleceği ve galibi olmaz, iki taraf da kaybeden olur. Birçok kez vurguladığımız gibi, ABD-Çin ticaret ilişkilerinin doğası karşılıklı yarar ve kazan-kazana dayalıdır” açıklamasında bulundu.

Fikir mülkiyet, uzun süredir Amerikan ve Çinli şirketler arasında tartışma konusu. Kararnamenin ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşını tetikleyebileceğinden endişe ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 09:12
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