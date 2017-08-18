Donald Trump'ın açıklamaları ve Barcelona'daki terör piyasaları vurdu

Asya hisse senetleri, Barcelona'da meydana gelen terör saldırısının ABD Başkanı Donald Trump yönetimine ilişkin endişelerden kaynaklanan huzursuzluğun etkisini artırmasıyla, kayıplarını genişletti.

Tokyo'dan Sydney'e hisse senetleri, S&P 500 Endeksi'nin Perşembe günü yüzde 1.5 gerilemesinin (2017'nin en sert ikinci düşüşü) ardından düşüş kaydetti. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'da volatilite, ABD işlemlerinde dalgalanmanın artması ardından yükseldi. Avustralya tahvilleri ve yen, yatırımcıların güvenli varlık talebindeki artışın etkisiyle yükseldi.

ABD hisseleri Trump'ın teçvik planlarının giderek daha belirsiz bir hale gelmesine yönelik endişelerle değer kaybetti. Barcelona'da Perşembe günü meydana gelen terör saldırısında 13 kişinin hayatını yitirmesi huzursuzluğu artırdı. Trump'ın üst düzey ekonomik danışmanlarından, yatırımcılar için güven kaynağı olan eski Goldman Sachs başkanı Gary Cohn'ın istifa edebileceğine yönelik bir spekülasyon duyuldu. Ardından Cohn'ın kalacağı yönündeki haberler piyasalarda geçici bir sakinlik oluşturdu.

BDO Unibank baş piyasa stratejisti Jonathan Ravelas, “İspanya'daki saldırı ve Trump'ın ekonomi politikalarını uygulayabileceğine yönelik şüphelerin artması yatırımcıların geri çekilerek kar realizasyonuna gitmeleri için belirsizliği artıran bir dizi talihsiz olay oldu.” dedi.

Japonya'da Topix Endeksi, Tokyo saatiyle 12:49'da yüzde 1 geriledi. Avustralya'da S&P 500 Endeksi yüzde 0.7 düştü ve Güney Kore Kospi Endeksi yüzde 0.2 azaldı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.7 düştü.

Asya'da Cuma günkü işlemlerde S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 yükseldi. Dow Jones Endeksi Perşembe günü yüzde 1.2 düştü ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1.9 geriledi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.5 azaldı.

Yen, Perşembe günü yüzde 0.6 değer kazanmasının ardından dolar karşısında yüzde 0.1 yükselerek 109.42 seviyesinden işlem gördü.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti.

Euro, dolar karşısında Perşembe günü yüzde 0.4 düşmesi sonrasında Cuma günkü işlemlerde yüzde 0.1 artıda 1.1732'den alıcı buldu.

ABD'de 10 yıllık tahvillerin faizi yüzde 2.20 ile bu hafta fazla değişiklik göstermedi.

WTI Petrol, yatay seyrederek varil başına 47.08 dolar seviyesinden alıcı buldu. Petrol bu haftaki işlemlerde yüzde 3.5'lik kaybına yöneldi. Altın yüzde 0.1 düşerek ons başına 1,287.26 dolardan işlem gördü.