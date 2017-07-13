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'Donald Trump'ı görevden alın!'

ABD'nin California eyaleti temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman, başkan Donald Trump hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:10
'Donald Trump'ı görevden alın!'

Görevden alma talebinde Sherman, Trump'ın başkanlık seçiminde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarının soruşturulduğu sırada eski FBI Direktörü James Comey'i aniden görevden almasının adaleti engellemeye varan büyük bir suç olduğunu iddia etti. 

'TRUMP GÖREVDEN ALINMAYI HAK ETMİŞTİR'

Comey'in Trump'ın kendisinden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı iptal etmesini talep ettiğine yönelik iddiaları da hatırlatan Sherman, "Tüm bunlarda Donald Trump bir başkan olarak güveninin aksine, anayasal hükümeti yıkıcı, kanun ve adaletin yüksek amacına ön yargılı ve ABD halkına yönelik incitici bir tavır almıştır. Bu nedenle, Donald Trump suçlu bulunmayı ve yargılanmayı ve görevden alınmayı hak etmiştir." ifadelerini kullandı. 

Bunun, Kongreden geçmesi uzak bir ihtimal olsa da Trump hakkında resmi bir tasarı olarak kayıtlara geçeceği için önemli bir adım olduğu belirtiliyor. 

TASARIYA BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ 

Trump hakkında ilk kez böyle bir talep resmi olarak Kongreye iletilirken, Kongredeki Demokratlar başvuruyu temkinli karşıladı. Beyaz Saray'ın tepkisi ise sert oldu. 

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Bunun kelimenin tam anlamıyla tamamen gülünç ve politik oyunun en kötü hali olan bir adım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:10
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  • coppuscoppus24 dk önce
    turkiyede olsa 2 polis baskani paketlerdi. onlarda olmaz bu
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