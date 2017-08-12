Donald Trump'a 'Venezuela' tepkisi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela'ya askeri müdahale sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Arreaza, aralarında ABD'nin Caracas Büyükelçisi Lee McClenny'nin de bulunduğu yabancı diplomatlarla bir araya geldiği toplantıda Trump'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ı "imparatorluğun patronu" olarak nitelendirilen Arreaza, Başkan Trump'un yorumlarının Venezuela'nın egemenliğine karşı bir saldırı, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ihlali olduğunu ifade etti.

Washington yönetiminin, Latin Amerika ve Karayipler'i istikrarsızlaştırıp bölmeye çalıştığını söyleyen Arreaza, Trump'ın sözlerini eleştiren hükümetlere teşekkürlerini iletti.

Arreaza, aklıselim Venezuelalıları siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak Trump'ın ifadelerine karşı birleşmeye çağırdı.

Kaynak: AA