Donald Trump'a bir şok daha! Vazgeçti

Milyarder yatırımcı Carl Icahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel danışmanlığı görevinden ayrıldı.

Icahn, Başkan Trump'a verdiği politika tavsiyelerinin kendi yatırımlarına yardım edebileceği yönündeki eleştirilerin ardından Cuma günü görevinden ayrıldığını bildirdi.



Demokratlar ve bazı bioyakıt savunucuları Icahn'ın Cumhuriyetçi yönetime tavsiyeler vermesinin sürdürdüğü ticari faaliyetler ile çıkar çatışması oluşturduğunu savunuyorlardı.



Beyaz Saray konuya ilişkin bir yorumda bulunmadı.