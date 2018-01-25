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Donald Trump yine Filistin’i tehdit etti!

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından sonra yoğun eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Trump, bir kere daha Filistin’e para yardımını kesme tehdidinde bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:48
Donald Trump yine Filistin’i tehdit etti!

Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği Davos’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, bir kere daha Filistin’i tehdit etti.

Filistinli yetkililerin geçen hafta yardımcısı Pence’i kabul etmediğini hatırlatan Trump, kendilerine saygısızlık yapıldığını öne sürdü. “Onlara yüzlerce milyon dolar yardımda bulunuyoruz. Bunlar kimsenin anlamadığı muazzam rakamlar. Para masada. Oturup barış konusunda müzakerelerde bulunmazlarsa, para onlara gitmeyecek” dedi.

Pence’in ziyareti Filistinlilerde öfke ve boykotla karşılık buldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından sonra ABD’nin İsrail-Filistin sorununda arabuluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD’li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirterek, ABD Başkan Yardımcısının Filistin’de “istenmeyen adam” olduğunu ilan etmişti.

Pence, 19 Aralık’ta çıkmayı planladığı Orta Doğu turuna, Filistinli yetkililerin boykotu gölgesinde gecikmeli olarak ancak 20 Ocak’ta başladı.

Mısır ve Ürdün’ü kapsayan ziyaretinin son durağı olan İsrail’e gelişinin arifesinde ise Pence, nüfusları 2 milyona varan İsrail vatandaşı Filistinlilerin Knesset’teki temsilcisi konumundaki Ortak Arap Listesi Bloku’nun boykotu ile karşılaştı.

Pence, İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürürken, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistinliler tarafından da protesto edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’de ise Pence’in ziyareti ve ABD yönetiminin İsrail yanlısı politikaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kurulmayarak genel greve gidildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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