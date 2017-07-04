Donald Trump ve Putin'in görüşme tarihi belli oldu!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yüz yüze görüşmelerini 7 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştireceği açıklandı.04 Temmuz 2017 Salı 14:07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yüz yüze görüşmelerini, 7 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştireceği açıklandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilerin, Putin ve Trump'ın ilk yüz yüze görüşmesinin tarihinin kesinleşip kesinleşmediği yönündeki sorusu karşısında, "Ayın 7'si üzerinde anlaşıldı" dedi.
Hamburg'daki G20 zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek.
Rus lider, Hamburg'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirecek.