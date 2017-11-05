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Donald Trump ve Putin, Vietnam’da Suriye’yi görüşecek

Asya turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret süresi içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

05 Kasım 2017 Pazar 10:00
Donald Trump ve Putin, Vietnam’da Suriye’yi görüşecek

Amerikan Fox News kanalındaki bir programa konuk olan Trump, 12 gün sürecek ilk Asya gezisiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Trump, “Putin’le bir görüşmemiz olabilir. Putin önemli bir isim, çünkü Kuzey Kore konusunda bize yardım edebilir” dedi. 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya’nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan Rusya soruşturması sebebiyle iki ülke arasında zaman zaman tansiyon artarken, Trump’ın Kuzey Kore konusunda Putin’le ortak bir zemin yakalamak için çaba gösterebileceği değerlendirmesi yapılıyor. 3-14 Kasım’da Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii’yi kapsayan Asya turuna bugün başlayan Trump’ın, ziyaretleri kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvelerine de katılacağı duyurulmuştu. Trump’ın, Vietnam’da yapılacak APEC Liderler Zirvesi’nde Putin ile biraraya gelebileceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, iki liderin Suriye konusunu ele alacağını kaydetti. Suriye’de barış için ABD ile Rusya’nın iş birliği yapması gerektiğini söyleyen Peskov “Görüşmede, Suriye’de bir anlaşma yer alabilir” dedi. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 10:00
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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