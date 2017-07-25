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Donald Trump, Suriyeli muhaliflere yardımın kesildiğini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de muhalif gruplara yapılan yardımın kesildiğini Twitter hesabından doğruladı.

25 Temmuz 2017 Salı 13:31
Donald Trump, Suriyeli muhaliflere yardımın kesildiğini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'tehlikeli, büyük ve müsrif' olarak tarif ettiği Suriyeli muhaliflere yapılan ödemelerin, silah ve mühimmat yardımının durdurulduğunu doğruladı.

 Alman Der Spiegel dergisi Trump'ın ilk kez bu konuda dolaylı olarak bir doğrulamaya gittiğini duyurdu. 

Trump'ın CIA’nın Suriye’de ‘ılımlı muhaliflere’ yönelik 'örtülü destek' programını sona erdirme kararı aldığı açıklanmıştı. 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:31
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