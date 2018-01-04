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Donald Trump seçim komisyonunu feshetti

ABD Başkanı Trump, "bazı seçmenlerin yasa dışı oy kullandığı" iddiasının araştırılması için mayıs ayında kurdurduğu komisyonu kaldırdı.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:48
Donald Trump seçim komisyonunu feshetti

ABD Başkanı Donald Trump, "2016 başkanlık seçimlerinde bazı seçmenlerin yasa dışı oy kullandığı" iddiasının araştırılması için geçen yıl mayıs ayında kurdurduğu komisyonu feshetme kararı aldı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Seçim Bütünlüğü Başkanlık Danışma Komisyonu"nun görevinin sona erdirildiği bildirildi.

Gerekçe yönetimlerin seçmenlerle ilgili bilgi vermemesi

Fesih kararına, birçok eyalette yönetimlerin seçmenleriyle ilgili bilgileri vermek istememesi ve uzayan sürecin "gereksiz harcamalara" neden olması gerekçe gösterildi.

Trump, 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra kamuoyunda gündeme gelen "seçmen hileleri" ile ilgili tartışmalar üzerine geçen yıl 11 Mayıs'taki başkanlık kararnamesiyle söz konusu komisyonun kurulması talimatını vermişti.

Başkanlık seçimlerinin ardından Demokratlar, Rusya'nın siber saldırılar yoluyla seçimlere müdahale ettiğini ve Trump'ın kazanmasına yardımcı olduğunu iddia etmiş, Donald Trump ise "milyonlarca kişinin yasa dışı oy kullandığını" ileri sürmüştü.

Kamuoyunda artan tartışmaların ardından mayısta Trump tarafından kurdurulan söz konusu komisyonun 7 aylık süreçte sadece iki kez toplandığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:48
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