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Donald Trump savunma devlerini karşı karşıya getirdi

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın savaş uçaklarının maliyetinden şikayetçi olması savuma devleri Lockheed Martin ve Boeing'i karşı karşıya getirdi. Trump, Lockheed Martin'in ürettiği uçakların maliyetini eleştirirken, Boeing'den yeni uçak üretmesini istedi.

Donald Trump savunma devlerini karşı karşıya getirdi
Eklenme: 23 Aralık 2016, 09:17
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, savaş uçaklarının maliyetini düşürmek için Amerikan savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing'i karşı karşıya getirdi.

Trump, Lockheed Martin'in ürettiği savaş uçağının maliyetini eleştirerek, Boeing'in kendi ürettiği savaş uçağı için uygun bir fiyat çıkarmasını istedi.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Trump, "Lockheed Martin'in F-35 uçağının büyük maliyet ve bütçe aşımı göz önüne alındığında, Boeing'den F-18 Super Hornet uçağı için mukayese edilebilir bir fiyatlandırma yapmasını istedim." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamasının ardından New York borsasının kapanmasından sonra yapılan sınırlı işlemlerde Lockheed Martin'in hisse başına değeri yüzde 2 düştü, Boeing'in hisseleri yüzde 1'e yakın artış kaydetti.

Lockheed Martin'in F-35 savaş uçağının birim maliyeti 100 milyon dolardan başlayıp 120 milyon dolara kadar çıkıyor. Boeing'in F-18 Super Hornet modelinin birim maliyetinin ise 60 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Trump, dün Boeing ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri (CEO) Dennis Muilenburg ve Marillyn Hewson ile bir araya gelmişti.

Muilenburg, ABD başkanlık uçağı Air Force One'ın 4 milyar dolardan daha aza mal olması için Trump'a "kişisel bir söz" verdiğini söylemiş, Hewson da görüşmenin verimli geçtiğini ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde kendisine bir fırsat yarattığını belirtmişti.

 
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