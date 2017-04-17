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Donald Trump, Paskalya tavşanıyla Beyaz Saray’da

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ilk Paskalya Yortusu‘na ev sahipliğini yaptı.

Donald Trump, Paskalya tavşanıyla Beyaz Saray’da
Eklenme: 17 Nisan 2017, 18:42

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania ile birlikte katıldığı Paskalya Yortusunda, Paskalya tavşanıyla birlikte Beyaz Saray’ın balkonundan ağırladığı çocuklara el salladığı anlar dikkat çekti.

 

 
Etiketlerabdtrumppaskalya
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