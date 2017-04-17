Donald Trump, Paskalya tavşanıyla Beyaz Saray’da

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania ile birlikte katıldığı Paskalya Yortusunda, Paskalya tavşanıyla birlikte Beyaz Saray’ın balkonundan ağırladığı çocuklara el salladığı anlar dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania ile birlikte katıldığı Paskalya Yortusunda, Paskalya tavşanıyla birlikte Beyaz Saray’ın balkonundan ağırladığı çocuklara el salladığı anlar dikkat çekti.
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