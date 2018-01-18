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Donald Trump, Netanyahu'yu yalanladı! Öyle bir şey yok

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Büyükelçiliği'nin 1 yıl içerisinde Kudüs'e taşınacağı yönündeki sözlerini yalanladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:35
Donald Trump, Netanyahu'yu yalanladı! Öyle bir şey yok

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD büyükelçiliğinin yıl sonuna kadarKudüs'e taşınacağı yönündeki sözleri ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalanlandı.

Reuters'a verdiği röportajda Netanyahu'nun sözleri hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Yıl sonuna kadar? Farklı senaryolar üzerine konuşuyoruz. Gerçekten bunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hindistan ziyareti sırasında gazetecilere ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması konusunda, "Benim değerlendirmem, düşündüğünüzden daha hızlı gerçekleşeceği. Şu andan itibaren 1 yıl içerisinde" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayının ilk günlerinde yaptığı açıklamayla yıllar süren ABD politikasında değişikliğe gitmiş ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Trump'ın bu kararı başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğu ABD'nin kararını kınamış ve kararın geri alınmasını istemişti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:35
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