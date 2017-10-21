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Donald Trump: Müttefiklerimiz başarılı bir şekilde geri aldı

ABD Başkanı Trump, SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti.

21 Ekim 2017 Cumartesi 21:23
Donald Trump: Müttefiklerimiz başarılı bir şekilde geri aldı

Trump, yazılı açıklamasında, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlendiğini bildirdi. SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD’ye de atıfta bulunduğu açıklamasında Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (DEAŞ) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri DEAŞ'tan temizledi." ifadesine yer verdi. 

Rakka'nın geri alınmasının DEAŞ'a karşı mücadelede "kritik bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti: "Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri destekleyerek mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız." 

Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına DEAŞ'ı "bitireceğini" vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 21:23
  1. Trump
  2. ABD
  3. SDG
  • Osmanlı Türk devleti Osmanlı Türk devleti 14 sa önce
    Teröristin müttefiki terörist olur
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 gün önce
    nasılki asala'nın lağvedilmesiyle pkk ortaya çıkarıldıysa burdada daeşin sonlandırılmasıyla pkk'nin yan kuruluşları olan sdg/pyd'nin hortlatıldığını görmekteyiz... bizim için asl olan israilin bölgeye yerleştiğinden bu tarafa kan ve gözyaşının hiçbir zaman eksik olmadığının görülmesidir dolaysıylagerçek barış isteniyorsa terör devletinin ordan kaldırılıp geldiği yere! ispanyaya taşınmasıdır!...aksi halde terör örgütleri ardı arkasına gelir ve giderfakat gözyaşı ve kan eksik olmaz!
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