Donald Trump Jr. 'Rusya' yazışmalarını yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu, babasının başkan olduğu geçen yılki seçimler öncesinde Rus devleti için çalışan ve babasının Demokrat rakibi Hillary Clinton aleyhinde bilgisi olduğunu iddia eden bir kişi ile görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Donald Trump Jr'ın kendisi tarafından yayımlanan eposta yazışmaları babası için çalışan ekibin seçimleri kazanmak için Rusya'dan gelen yardım önerilerini kabul ettiğini gösteren şu ana kadarki en net kanıt durumuda.

Seçim ekibinin Rusya ile ilişkileri Trump'ın başkanlığı üzerine gölge düşürdüğü gibi Adalet Bakanlığı ve Kongre'nin de soruşturma açmasına neden oldu.

Trump Jr'ın Twitter'da yayımladığı eposta yazışmaları kendisi ile görüşmeye aracı olan bir kişi arasında geçiyor.

Trump Jr, görüşmeye aracı olan kişinin "Rusya ve Rus hükümetinin Sayın Trump'a a gösterdiği desteğinin bir parçası" olarak tarif ettiği, "çok üst düzey ve hassas bilgilere" sahip bir avukat ile görüşmeye açık olduğunu ifade ediyor. Görüşme için belirlenen tarih ise 9 Haziran 2016.

Trump Jr, görüşme talebine "Bahsettiğin şey ise, buna bayıldım" şeklinde cevap veriyor.

Uzmanlara göre eposta mesajları doğrudan yasadışı bir iş yapıldığına kanıt teşkil etmiyor, ancak Trump Jr süregelen soruşturmalarda Demokrat Parti'nin bilgisayar sistemlerine izinsiz girilmesi veya seçim finansman yasalarının çiğnenmesine yardım ettiği tespit edilirse hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Rusya yalanlıyor

Ancak Rusya ABD'deki seçimlere müdahil olduğu iddialarını reddediyor. Trump'ın ekibi de Rusya ile işbirliği yapmadıklarını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Demokrat Parti Başkan adayı Hillary Clinton hakkında sahibi olduğu bilgileri vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya, kendisine yönelik iddiaları reddetti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Veselnitskaya, oğul Trump ile görüştüğünü kabul etse de Clinton ile ilgili kendisine hassas herhangi bir bilgi vermediğini ve Rus hükümetini temsil etmediğini söyledi.

"Elimde hassas bilgi yoktu"

Sadece kendisini temsil ettiğini savunan Veselnitskaya, "Asla elimde hassas bir bilgi yoktu ve olamazdı." dedi.