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Donald Trump ırkçı tavrını sürdürüyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump,başkanlık yarışı boyunca savunduğu ırkçı ve islamafobik söylemini sürdürüyor. Trump, "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, "Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı." dedi.

Donald Trump ırkçı tavrını sürdürüyor
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:50
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, "Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı." dedi.

Florida eyaletinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, daha önce gündeme getirdiği "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Türkiye ve Almanya'daki terör saldırılarını hatırlatarak söz konusu önerilerinin yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğini soran basın mensubuna, "Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı." yanıtını verdi.

Müslümanlara "sıkı güvenlik kontrolü" talebi

Geçen yıl aralık ayında Paris ve San Bernardino saldırılarının ardından "Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanması" önerisini yapan Trump, daha sonraki açıklamalarında bunu "tamamen yasaklama" yaklaşımından "daha sıkı güvenlik kontrolü" söylemine çevirmişti.

Aynı şekilde ülkeye girişte Müslümanların kayıt altına alınması önerisini ilk kez geçen yıl kasım ayında Iowa eyaletindeki bir etkinlikte yapan Trump, zaman içinde bu önerisini birkaç kez daha yenilemişti.

Trump'ın geçiş süreci ekibi İletişim Direktörü Jason Miller ise konuyla ilgili açıklamasında, "Trump'ın inanç temelli bir kayıt sistemini hiçbir zaman savunmadığını" belirterek, söz konusu önerinin "yanlış anlaşıldığını" dile getirmişti.

Beyaz Saray'daki koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturacak Trump'ın yasal yetkiye kavuştuktan sonra bu iki önerisiyle ilgili hangi adımları atacağı merak ediliyor.

"İnsanlığa karşı yapılmış bir saldırı"

Öte yandan Trump, Almanya'nın başkenti Berlin'deki terör saldırısına ilişkin, "insanlığa karşı yapılmış bir saldırı" değerlendirmesinde bulundu. Trump, bu saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Berlin'deki saldırıyla ilgili geçen pazartesi günü taziye ve kınama açıklaması yapan Trump, "saldırının Hristiyanlara karşı yapılmış bir eylem" olduğunu belirtmişti. Trump, bugün ise aynı konuyla ilgili yorumunda sözlerine açıklık getirerek, bunun "insanlığa karşı yapılmış bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Başkent Berlin'de pazartesi günü bir Noel pazarına giren tır, 12 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

 
EtiketlerTürkiyeABDSarayAlmanyaMillerFloridaBeyaz SarayBerlin
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Hasan sarı

ABD. Ve İngiltere başka güç istemiyor gelinen noktada güçleri ni kaybetme korkusu bu ülkelerin planları öne çekmesine neden oldu Türkiye yi yanlızlaştırma politika larıda tutmadı AB salağı hala oyunun farkında değil taşeron olarak kullanılıyor

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