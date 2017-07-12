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Donald Trump ile Macron Suriye'yi görüşecek

Beyaz Saray, perşembe günü Fransa'ya gidecek ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "Suriye" ve "terörle mücadele" konularını konuşacağını açıkladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:22
Donald Trump ile Macron Suriye'yi görüşecek

Beyaz Saray'dan bir yetkili, kameralara kapalı olarak basın mensupları ile yaptığı toplantıda, Donald Trump'ın Paris ziyareti hakkında bilgiler verdi.

Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ikili ve bölgesel birçok konunun ele alınacağını aktaran yetkili, özellikle Suriye'deki son durum ve terörle mücadeleye dair iki liderin görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

Yetkili, Trump ile Macron arasındaki ilişkiyi "oldukça olumlu" ifadesiyle niteleyerek, "Bazı konularda dünyaya farklı bakıyor olabiliriz ancak birçok konuda aynı şekilde düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Fransa'da cuma günü gerçekleştirilecek 14 Temmuz Ulusal Bayramı törenlerine katılacak Trump, törenlerin ardından ABD'ye dönecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:22
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