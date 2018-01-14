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Donald Trump için 'iğrenç başkan' benzetmesi

Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözlerine tepki gösterdi.

14 Ocak 2018 Pazar 08:25
Donald Trump için 'iğrenç başkan' benzetmesi

Trump'ın söz konusu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Trump iğrenç başkan" mesajını paylaşan Eski Fransa Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, basına yaptığı açıklamada, Trump için bütün dünyada "iğrenç başkan" denilmesini istediğini belirterek, Haiti ve Afrikalı ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Lang, Trump'ın her gün birilerine hakaret ettiğini ve bu hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Trump'ın "yabancı düşmanı" ve "ırkçı" olduğunun belirten Lang, Trump'ın bu sözleri ABD'nin başkanına yakışmayan sözler olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 08:25
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