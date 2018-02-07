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Donald Trump: Hükümetin kapandığını görmek isterim

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik sisteminin düzeltilmemesi durumunda federal hükümetin tekrar kapandığını görmek istediğini söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:42
Donald Trump: Hükümetin kapandığını görmek isterim

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen sınır güvenliği ve göçmenlik toplantısının ardından basın mensuplarının, hükümetin yeniden kapanma ihtimaline yönelik sorularını yanıtladı.

Göçmenlik yasalarındaki boşluklar kapatılmazsa, federal hükümetin kapanacağını belirten Trump, "Eğer göçmenlik sistemini değiştirmezsek, hükümeti kapatalım. Ülkemiz federal hükümeti kapatmaya değer. Eğer göçmenlik sorunu çözülmezse, hükümetin kapandığını görmek isterim." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN DEMOKRATLARA GÖZDAĞI

Trump'ın, Kongredeki Demokratlara göz dağı vermesi olarak algılanan bu yorumları, federal hükümetin hizmetlerini sürdürmesini sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına iki gün kala geldi.

ABD Kongresinin, federal hükümetin 20-23 Ocak tarihlerinde kapalı kalmasına yol açan krizden sonra onayladığı dördüncü geçici bütçe, 9 Şubat itibarıyla geçerliliğini kaybedecek.

Dolayısıyla, Cumhuriyetçiler ile Demokratların yaklaşık 2 hafta önce yaşananların tekrar etmemesi ve hükümetin ikinci kez kapanmaması için yeni bütçeyi 9 Şubat'tan önce Kongreden geçirmesi gerekiyor.

GÖÇMENLERİ KORUYAN YASA

Taraflar arasındaki zorlu müzakerelerin ana konusu ise daha önce olduğu gibi ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program. Demokratlar DACA göçmenleri için vatandaşlık yolunu açacak bir düzenleme istiyor. Cumhuriyetçiler ise Demokratların talebine karşılık bütçenin sınır duvarı için finansman içermesini ve göçmenlik sisteminin bazı bölümlerinde değişiklikler yapılmasını talep ediyor.

Kongre, 8 Şubat Perşembe günü Washington saatiyle gece yarısına kadar yeni bir bütçe teklifini onaylamazsa milyonlarca kamu çalışanı 9 Şubat Cuma gününden itibaren kurumları yeniden açılıncaya kadar işlerine gidemeyecek ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalacak.

Bu, federal hükümetin ABD tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışı olacak.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:42
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