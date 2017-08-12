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Donald Trump: Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız

ABD Başkanı Trump, "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız" dedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:32
Donald Trump: Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız


ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçı ve karşıt göstericiler arasındaki olaylarla ilgili, "ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde kavga çıkmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Trump, Twitter'dan "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız." mesajını paylaştı.

Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların da gelmesi üzerine şehirde gerilim yükselmiş ve grupların zaman zaman birbirlerine saldırması nedeniyle Charlottesville Belediyesi, bölgede OHAL ilan etmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:32
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Charlottesville
  4. Şiddet
  5. Anadolu Ajansı
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