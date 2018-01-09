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Donald Trump hakkında bomba iddia! Sorgulanabilir...

Washington Post gazetesi, Özel Yetkili Savcı Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.

09 Ocak 2018 Salı 08:01
Donald Trump hakkında bomba iddia! Sorgulanabilir...

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, "Rusya soruşturması" kapsamında Başkan Donald Trump'ı sorgulayabileceği iddia edildi.

Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.

İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Özel Yetkili Savcı tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Son olarak Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, Rusya soruşturması kapsamında kendisini suçlayan Robert Mueller hakkında "yetki sınırlarını aştığı" iddiasıyla dava açmıştı.


 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 08:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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