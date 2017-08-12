Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Donald Trump: Gerçekten pişman olacaksın!

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri için "ABD topraklarına saygısız davranırsa gerçekten pişman olur" dedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:21
Donald Trump: Gerçekten pişman olacaksın!

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de basın mensuplarına açıklama yaptı. Trump, Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-Un ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Kuzey Kore Lideri, Guam ya da herhangi bir ABD toprağına saygısız bir tutum gösterirse, bundan gerçekten pişman olacak. Umarım Kuzey Kore, sözcüklerimin ağırlığının farkına varmıştır. Bunlar anlaşılması oldukça kolay sözler."

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:21
  1. trump
  2. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    86 kaçak göçmen yakalandı
    1. 86 kaçak göçmen yakalandı
    2. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tam 8..
    3. Suriye'ye götürülmek istenen 4 'drone'..
    4. İran sınırına inşa edilecek duvar kışa..
    5. Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını..
    6. Kocamı Kemal Kılıçdaroğlu yaktı!
    7. Gaziantep'te kedileri silahla vurup..
    8. CHP'li Haluk Koç görevini bırakacağını..
    9. Resmi sonuçlar açıklandı, başkanlık..
    10. Galatasaray'dan Emre Mor bombası!..
    11. Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için..
    12. Suriye'de intihar saldırısı: en az 25..
    13. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
    14. Hitler'in elinden zor kaçmış! 113..
    15. Böylesi görülmedi! İşçi bulabilmek..
    16. Adıyaman'da katliam gibi kaza! 2 ölü
    17. Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli..
    18. Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler..
    19. İngiltere'de sahile geldiklerinde bu..
    20. Üzümü dünyaya hava yoluyla gönderilecek
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması