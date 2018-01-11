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Donald Trump: Gelmiş geçmiş en güçlü ordudan...

ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerle olduğu gibi Rusya’yla işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:32
Donald Trump: Gelmiş geçmiş en güçlü ordudan...

Trump, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile ortak basın toplantısında, “Rusya’yla düşmanlık yapmaktansa işbirliği yapmak daha iyi. Özellikle de Kuzey Kore meselesi varken” dedi.

Diğer yandan izlediği politikanın Rusya yönetiminin hoşuna gitmediğini dile getiren Trump, ''Ben büyük petrol ve doğalgaz gibi şeylerden yanayım, büyük miktarda enerjiden yanayım. Bu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in hoşuna gidemez. Ben gelmiş geçmiş en güçlü ordudan yanayım. Bu da Putin’in hoşuna gidemez'' ifadelerini kullandı.

Trump, “Rusya olsun Hindistan olsun veya diğerleri olsun dünya genelinde diğer ülkelerle çalışmak kötü değil, iyi” diye ekledi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:32
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