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Donald Trump dün söylediği sözleri inkar etti

ABD Başkanı Trump, medyada yer alan 'b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz' dediğine yönelik iddialara yanıt verdi.

12 Ocak 2018 Cuma 18:25
Donald Trump dün söylediği sözleri inkar etti

Bu sözleri söylediğini inkar eden Trump, 'kullanılan ifadeler bunlar değildi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği bildirilmişti. Trump'tan bu iddiaya yanıt geldi. Twitter'dan haberleri yalanlayan Trump, 'Sert bir toplantıydı ancak kullanılan ifadeler bunlar değildi" açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" dedi.

Washington Post'ta yer alan haberde Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da belirtilmişti.

Trump bu haberler hakkında da "Hiçbir zaman Haitililer ya da Haiti ile ilgili aşağılayıcı bir şey söylemedim. Haiti açık olarak çok fakir ve sorunlu bir ülke. Hiçbir zaman 'onları çıkartalım' demedm. Haitililerle muhteşem ilişkilerim var." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri Cumhuriyetçi ve Demokrat partili milletvekilleri ile "tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi" üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği bidirilmişti.

Donald Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç'ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı da iddia edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Trump'a atfedilen sözleri eleştirmiş "ırkçı" ve "utanç verici" yorumunu yapmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 18:25
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