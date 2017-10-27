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Donald Trump birinci yılına yaklaşıyor

Tartışmalı ABD başkanı Donald Trump'ın 1. yılı yaklaşıyor. İcraatları ise tartışılmaya devam ediyor.

27 Ekim 2017 Cuma 19:24
Donald Trump birinci yılına yaklaşıyor

Trump'ın Rusya'nın da seçimlerde yardım ettiği iddiasıyla başkan seçilmesinden bu yana, neredeyse 365 sert tweet, Kuzey Kore ile karşılıklı savaş tehditleriyle geçti.

VİZE YASAĞI UYGULAMALARI 

Birçok tartışmalı karara imza atan Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarını etkileyecek olan vize yasağı uygulanmaya başladı. 

8 DANIŞMANINI GÖNDERDİ 

ABD Başkanı Donald Trump, başdanışmanı Steve Bannon'un görevine son verdi ve toplam 8 danışmanını gönderdi. 

İRAN'A YAPTIRIM KARARI 

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtti fakat, tüm dünya'yı karşısına alarak İran'la Obama döneminde imzalanan anlaşmayı kaldıracağını açıkladı. 

SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ  

Trump, Suudi Arabistan ile yakınlaşarak Suriye'de gücü kalmayan ABD'yi İsrail-Suud-Mısır-BAE bloğuna yönlendirdi. 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 19:24
  1. TRUMP
  2. TRUMP'IN 1 YILI
  3. Suriye
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