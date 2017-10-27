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Donald Trump: ABD'nin en büyük sorunlarından biri uyuşturucu kullanımı

Trump, ülkenin en büyük sorunların birinin uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması olduğunu belirterek, "Bu salgın ulusal sağlık krizidir" dedi.

27 Ekim 2017 Cuma 08:21
Donald Trump: ABD'nin en büyük sorunlarından biri uyuşturucu kullanımı

Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin en büyük sorunlarından uyuşturucu kullanımıyla ilgili Sağlık Bakanlığının çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

Bu sorunu çözeceğine söz veren Trump, "Bu şekilde devam edemez. Toplumumuzu başımıza bela olan bu uyuşturucu salgınından kurtarmamız gerekiyor. Daha önce bu seviyeye ulaşmamıştı ve biz bu sorunu sona erdiren jenerasyon olarak anılabiliriz, bunu yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'deki uyuşturucu salgınını "ulusal sağlık krizi" olarak nitelendiren Trump, daha önce hiç kimsenin şu anda olup bitenler kadarını görmediğini vurguladı.

Trump, sorunun "bir anda" çözülemeyeceğine dikkati çekerek, "Özellikle daha önce uyuşturucu kullanmamış gençlerin başlamasının önüne geçerek sorunun çözümüne başlayabiliriz. Şu anda ülkemizde olan salgınlar, özellikle uyuşturucu kullanımı sonucu yaşanan ölümler gittikçe daha kötü bir hal alacak. Buna müdahale etmezsek gittikçe daha da kötüleşecek." uyarısında bulundu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ABD'de 2015 yılında 50 binden fazla kişi uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybetti. Bu sayı 1999 yılında 15 bin civarındaydı. Merkezin yaptığı açıklamaya göre, son 16 yılda uyuşturucu kullanımından kaynaklanan ölüm vakaları yüzde 200'den fazla artış gösterdi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:21
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD
  3. uyuşturucu
  4. Anadolu Ajansı
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