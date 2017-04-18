Don, çiftçiyi perişan etti

Sakarya Ziraat Odası Başkanı Hamdi Şenoğlu ülkede ve şehirde yaşanan don olaylarına karşı üretici ve çiftçiyi uyararak don olayını önleyici tedbirlerden bahsetti.

Aşağıdere Köy Mahalle Muhtarı Nevzat Ayvaz erik ağaçlarının dona yakalandığını belirterek, “Bahar ayında havaların soğuk geçmesi nedeni ile erik ağaçları kına yaktı, Tepesinden başlayarak dona yakalandı. Tek tük diyecek kadar erik var ağaçlarda yenilebilecek kadar erik var” dedi.

“Don olaylarına karşı çiftçimiz dikkatli olsun”

Sakarya Ziraat Odası Başkanı Hamdi Şenoğlu don olaylarına üreticiyi uyararak, “Bu bizi zor durumda bırakıyor, çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Geçtiğimiz soğuk gecelerde bilhassa eriklerimiz zarar görmeye başladı. 23 Nisan tarihine kadar bu donları yaşanabilecek. Her yıl Sakarya’da 23 Nisan’da don olayları son buluyor. Çiftçi içinde, ülke içinde kötü bir durum. Tedbirler almamız lazım, bu senede bir don yaşadık erikler daha önce çiçek açmıştı, aldanıyorlar ve erken çiçek açanlar haliyle zarar görüyor. Bunun dışında don olayını önleyici tedbirlerimiz var. Sprey şeklinde, sisleme şeklinde yapmamız lazım. Yada hava hareketlerini sağlamamız lazım. Büyük fanlar kurularak köylerdeki bu tür donları engellemek mümkündür. Bunun dışında üstünü örtmekte mümkün. Üreticimiz, çiftçimiz don olaylarına karşı dikkatli olsunlar. Çiftçimiz mağdur olmaması için uyarıları dikkate alsın” diye konuştu.

“Don yüzünden ağaçlar meyve vermeyecek”

Don yüzünden ağaçların meyve vermeyeceğini belirten Şenoğlu, “Don olayları nedeniyle meyveler gitti. Bu sene ağaçlar meyve özellikle erik vermeyecek don yüzünden. Yani az olacak. Don olayları verimi çok düşürdü. Bazı bölgelerimizde yüzde 80’e kadar zarar var. Vatandaşımız geriye kalan kendi yemek için toplar. Çünkü işçiliğe değmez. Don olayı ağaçlara çok büyük zarar verdi. Sadece iki mahallemizde Aşağıdereköy ve Yukarıdereköy de 10 bin ağaç don yüzünden zarar gördü. Yüzde 75 – 80 zarar var. Ağaç başına 200 kilogram ürün alıyorduk don yüzünden 30 kilograma düştü. Yani sadece iki mahallemizde bin 400 ton zararımız var” şeklinde konuştu.